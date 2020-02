Ben 17 smartphone Huawei con EMUI 10 entro febbraio 2020: imprecisioni sul P20 Lite (Di lunedì 10 febbraio 2020) C'è parecchia disinformazione sul web, oggi 10 febbraio, a proposito degli smartphone Huawei che nel corso del mese in corso avranno la possibilità di ricevere il firmware con EMUI 10. Scavando tra le fonti di una notizia e a margine dell'annuncio "ufficioso" sui dispositivi che potranno ricevere l'aggiornamento con EMUI 11, come riportato in mattinata, ci sono diversi aspetti da evidenziare questo lunedì. Cerchiamo dunque di fare chiarezza una volta per tutte, soprattutto in ottica Huawei P20 Lite. Quasi 20 smartphone Huawei con EMUI 10 entro febbraio Da alcune ore a questa parte, infatti, circola un elenco composto da quasi 20 smartphone Huawei che potranno ricevere l'aggiornamento con EMUI 10 entro febbraio. Sono 17 per la precisione, visto che la lista include i vari Huawei Mate 20 RS, Mate 20 X (5G), P30 Lite, P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Mate ... optimaitalia

OptiMagazine : Ben 17 smartphone Huawei con EMUI 10 entro febbraio 2020: imprecisioni sul P20 Lite - AriannaMilazzo : Quindi, da quello che vedo, sull’app della tv non c’è la diretta. E dovrei mettermi al pc o sullo smartphone o sul… - UnivadisItalia : Il monitoraggio quotidiano della malattia attraverso una app sullo smartphone è ben accettato dai pazienti con artr… -