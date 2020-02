Ascolti Tv Social Auditel 9 febbraio 2020: Live – Non è la D’Urso fa il record di 30.000 Tweet con Morgan (Di lunedì 10 febbraio 2020) Social Auditel 9 febbraio 2020, Non è la D'Urso primo trend con 30.000 Tweet, Morgan racconta la sua verità dopo Sanremo 2020 La puntata di Live Non è la D’Urso, che ha visto come ospite più atteso Morgan dopo il caso con Bugo scoppiato a Sanremo 2020, conquista il primato nel trending topic italiano. L’hashtag ufficiale #noneladurso è primo trend italiano con un record di +30.000 Tweet. Su Rai 2, Che Tempo Fa raggiunge +16.600 Tweet con l’hashtag #CTCF e +3.100 con l’hashtag #chetempochefa. Su Rai 1 sono stati scritti in seconda serata +11.000 Tweet per “Dietro festival” con l’hashtag #dietrofestival. Circa +1.000 Tweet per la fiction Come mia madre con l’hashtag #comemiamadre. MORGAN A Live NON È LA D’URSO (GUARDA IL SUO INTERVENTO)SANREMO 2020 LITE BUGO E MORGAN SQUALIFICATI Ascolti Tv Social Auditel 9 febbraio 2020: ... spettacoloitaliano

AlbertoFuschi : Live Non è la D'Urso fa il record di 30.000 Tweet con Morgan #noneladurso primo trend della serata #trendingtopic… - pascalpanico : RT @Saverio_94: Alba è la donna dei due mondi. Due giorni fa era alla Vita in diretta (e commentava entusiasta gli ascolti suo social) ed o… - Federic01996 : RT @Saverio_94: Alba è la donna dei due mondi. Due giorni fa era alla Vita in diretta (e commentava entusiasta gli ascolti suo social) ed o… -