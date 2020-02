Alta tensione nella maggioranza sulla prescrizione, Renzi: "Non molliamo" (Di lunedì 10 febbraio 2020) Resta Alta nella maggioranza la tensione sulla riforma della prescrizione del Guardasigilli Alfonso Bonafede. Un nuovo scontro, dopo l'accordo raggiunto fra M5s, Pd e Leu, potrebbe arrivare già domani durante il confronto sul decreto Milleproroghe, se arrivasse l'emendamento che contiene il cosiddetto 'lodo Conte bis', frutto dell'accordo interno alla maggioranza ma senza Italia viva. È atteso alla Camera, dove però al momento non è ancora non è stato depositato. Ma Italia viva resta sulle barricate. Matteo Renzi annuncia: "Non molliamo". E il Renziano Giachetti ventila, in mancanza di cambiamenti, la possibilità di presentare una mozione di sfiducia individuale nei confronti del titolare di via Arenula. Dall'opposizione, intanto, Forza Italia spiega di essere pronta a chiedere un incontro al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella se l'emendamento dovesse ... agi

