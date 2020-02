Very Insta People, intervista esclusiva a Jasmine Mottola, creatore di Tortinsu (Di domenica 9 febbraio 2020) Ritorna il nostro appuntamento con V.I.P. (dedicato al mondo della comunicazione e degli influencer) con il progetto Tortinsu. Protagonista di oggi è Jasmine Mottola, mamma e food creator. Il suo mondo cosi dolce e delizioso è condito da tanta passione e amore per le sue elaborazioni. D: Tortinsu. Come nasce questo nome? R: Il nome Tortinsu viene da “Alice nel paese delle meraviglie”, sono i biscotti che mangia Alice e che la fanno crescere a dismisura. Mi piaceva l’idea di chiamare il mio blog in questo modo perché cucino solo dolci. D: Raccontaci come vive una mamma in cucina. R: In realtà a casa il vero cuoco è il mio compagno Jonathan, spesso è lui a dover intrattenere nostra figlia in cucina ed è molto bravo in questo. Le canta canzoni oppure le spiega quello che sta facendo e lei lo ascolta interessata. Io preparo dolci maggiormente, li fotografo per il mio blog ... nonsolo.tv

