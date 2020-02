Tormenta di neve sul Canada Orientale, mezzo metro di neve fresca in Quebec (Di domenica 9 febbraio 2020) CRONACHE METEO: una pesantissima nevicata ha colpito la regione del Quebec, in Canada Orientale, a nord di New York e di Boston, tra il 7 e l'8 Febbraio scorsi. Un profondo minimo depressionario di 968 hPa è transitato in moto sud-ovest verso nord-est lungo la costa Orientale statunitense, apportando aria umida oceanica che si è mescolata ad aria fredda artica richiamata dalla depressione. A Montreal sono caduti 30 cm di neve fresca con una temperatura che è scesa fino a -16,8°C e vento da est che ha superato i 43 km/h. 40 cm di neve sono caduti a Quebec City, mentre sulla penisola di Gaspesie, a nord-est di Montreal, sono caduti oltre 50 cm di neve fresca. Un'altra nevicata, meno intensa, potrebbe colpire la zona nei primi giorni della settimana entrante. meteogiornale

