Tiger Woods e le Olimpiadi si vogliono molto (Di domenica 9 febbraio 2020) Lui per partecipare una volta nella vita, loro per ragioni di visibilità e soldi: la sua qualificazione però non è scontata ilpost

claudversion : @PaoloCond #SkySportRoom 1) Leggerezza: scudetto Leicester City 2) Rapidità: Michael Jordan 3) Esattezza: Tiger Woo… - cupigjoniel : Se prendo il ferro alla Tiger Woods trasformo in un campo da golf il tuo SUV - guarnieribe : @stanzaselvaggia @ArtemiosMilani È un po’ come dire “guarda Tiger Woods è bravo anche se nero” -