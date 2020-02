Tennis, WTA Hua Hin 2020: Lucrezia Stefanini sconfitta in rimonta nel turno decisivo delle qualificazioni (Di domenica 9 febbraio 2020) Niente da fare per Lucrezia Stefanini, che viene sconfitta in rimonta dalla giapponese Chihiro Muramatsu nel turno decisivo delle qualificazioni al torneo WTA Hua Hin 2020 e non riesce dunque ad accedere al tabellone principale della rassegna thailandese. Dopo una battaglia durata tre ore l’azzurra è costretta ad arrendersi con il punteggio di 7-5 5-7 3-6. La ventunenne toscana, numero 399 del ranking WTA, parte bene e riesce ad accaparrarsi un combattuto primo set con un guizzo nel dodicesimo game che le regala break e 7-5 finale. Nel secondo set, dopo una sfilza di servizi ceduti da una parte e dall’altra, Muramatsu ripaga l’azzurra con la stessa moneta, accelerando negli ultimi due giochi ed ottenendo il 7-5 che pareggia i conti. Il terzo set rimane in equilibrio fino al 3-3: poi è la giapponese, numero 214 della classifica, ad averne di più e a decretare la ... oasport

