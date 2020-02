Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: Brignone e la Valanga Rosa pronte a colpire anche nel super-G di Garmisch (Di domenica 9 febbraio 2020) Dopo il secondo posto nella discesa di ieri, Federica Brignone sogna in grande nell’odierno super-G di Garmisch. La valdostana parte con il pettorale rosso di leader della classifica di specialità e ha la grande occasione non solo di consolidare questo primato, ma anche di avvicinare ulteriormente Mikaela Shiffrin nella generale di Coppa del Mondo. Superare la campionessa americana sembra impossibile, ma non c’è dubbio che Brignone ci proverà fino all’ultima gara e questo supergigante sulla Kandahar è un’occasione da sfruttare al massimo. Sono già nove i podi in stagione per Federica e l’obiettivo è quello di raggiungere la doppia cifra. Ci sarà comunque grande concorrenza, soprattutto internamente per una squadra azzurra che sta disputando una stagione incredibile. La “Valanga Rosa” vuole colpire anche nel super-G di Garmisch: Sofia Goggia ... oasport

