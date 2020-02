Sardine Irpine, il 13 febbraio nuova assemblea territoriale ad Ariano (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAriano Irpino (Av) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa delle Sardine Irpine. “Continua il tour delle Sardine per la provincia – dopo la prima assemblea di Cassano, quella di Avellino in occasione della giornata mondiale per la Pace e l’appuntamento in compagnia dei lavoratori Novolegno – continuano i nostri incontri in cui articolare insieme proposte, raccogliendo i contributi dei partecipanti in una visione comune dell’Irpinia per stilare insieme un programma fondamentale per rilanciare il nostro territorio a partire dalla questione industriale, quella ambientale e il problema dell’emigrazione giovanile. In preparazione delle prossime staffette in giro per l’Italia, dove torneremo in piazza in vista degli appuntamenti delle regionali, anche l’Irpinia fa la sua parte. Per questo motivo ci ... anteprima24

