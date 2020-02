Sanremo 2020, spunta il plagio: Piero Pelù ha copiato i The Rasmus? (Di domenica 9 febbraio 2020) Piero Pelù A pochi minuti dall’incoronazione del vincitore del Festival di Sanremo 2020 è spuntato improvvisamente un caso di presunto plagio. Come segnalato da alcuni utenti su Twitter, la canzone Gigante di Piero Pelù somiglia infatti, nell’inciso, a Keep Your Heart Broken dei The Rasmus. Un sospetto che va ad intaccare le ottime prestazioni dell’ex leader dei Litfiba, per adesso al quinto posto della classifica generale (e più di altri in lizza per il primo posto). Keep Your Heart Broken è stata rilasciata dai The Rasmus nel 2006 e faceva parte della tracklist dell’album Hide From The Sun. Pelù ha quindi davvero “plagiato” la canzone della band oppure la somiglianza è soltanto frutto di una spiacevole coincidenza? Attenzione! Qui c’è un caso di plagio serio. https://t.co/qZWhTqhd7i — Marco Salvati (@marcosalvati) February 8, 2020 Intanto, sui ... davidemaggio

