Sanremo 2020: la classifica finale, FLOP Giordana Angi e Riki (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo 2020 si è concluso con la vittoria del cantautore naturalizzato pugliese Diodato. Ma sono i molti gli appassionati e i curiosi che si chiedono quale sia la classifica finale e come si sono piazzati i 23 artisti i gara dopo quattro lunghe serate musicali. Nel corso della settimana abbiamo scoperto il responso della giuria demoscopica, il responso dei maestri dell’Orchestra (voto registrato durante la serata cover) e anche il responso della Sala Stampa, Radio, Web e TV. A conclusione della serata finale di Sanremo 2020, abbiamo ricevuto la classifica comprensiva anche del televoto da casa. Il voto ha sparigliato leggermente le carte, lasciando comunque in grosse difficoltà molti ex concorrenti provenienti dai talent show. Vediamo nel dettaglio come sono andate le cose… Sanremo 2020: la classifica finale del 8 febbraio Nella classifica ... ultimenotizieflash

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -