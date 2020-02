Pisolini e giochi all’aperto. Così le mamme dovrebbero prendere esempio dalla cultura nordica (Di domenica 9 febbraio 2020) Quando le temperature si abbassano e il cielo ci regala i fiocchi di neve la prima cosa che facciamo è premurarci che i nostri bambini non prendano freddo. Se uscire non è necessario, meglio restare in casa al caldo, in caso contrario maglioni di lana e sciarpe vengono in nostro soccorso. Ma il freddo è davvero un nemico Così grande da combattere? Secondo la cultura dei Paesi nord europei assolutamente no. Le mamme finlandesi e danesi ad esempio insegnano da subito ai bambini a vivere tra le bassissime temperature. Non stupitevi quindi, se magari un giorno durante il brutale freddo Finlandese troverete delle mamme intente a passeggiare nel parco mentre i loro bambini fanno un riposino nel passeggino. L’aria fredda e genuina dell’inverno fa bene, questo sostengono le mamme dei Paesi del nord che sin da subito abituano i loro figli alle rigide temperature dell’inverno che caratterizza i ... dilei

