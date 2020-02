Minori, il Sentiero dei Limoni conquista gli escursionisti (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMinori (Sa) – Oltre 100 escursionisti stanno partecipando a Minori alla circuito di trekking sul Sentiero dei Limoni. L’antica via di collegamento tra Maiori e Minori, che regala panorami mozzafiato sulla costiera amalfitana, continua a riscuotere successo tra gli appassionati delle camminate che, complice anche la bella e piacevole giornata di sole invernale, hanno aderito alla passeggiata promossa per la giornata di oggi. Una sosta al Convento di San Nicola, immortalata nelle foto, prima di riprendere il cammino che dura circa un’ora. Soddisfatto per la partecipazione di un considerevole numero di escursionisti, in un periodo dell’anno in cui i flussi turistici sono meno intensi anche sulla Divina “patrimonio mondiale Unesco”, il sindaco di Minori, Andrea Reale che si compiace del fatto che la sua cittadina sia ormai, a pieno ... anteprima24

