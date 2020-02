LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA: 8 febbraio. Diodato e Francesco Gabbani si giocano la vittoria! Terzi i Pinguini Tattici Nucleari (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.03:I terzi classificati del Festival sono i Pinguini Tattici Nucleari 1.59: Sul palco dell’Ariston il cast del film “La Mia Banda Suona Il Pop” di Fausto Brizzi: Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Angela Finocchiaro 1.52: Ivan Cottini regala spettacolo. Numero indimenticabile del ballerino con la SLA 1.50: Da più parti arrivano indiscrezioni sulla vittoria di Diodato 1.45: Diletta Leotta si esibisce in Sciuri, Sciuri stile rap R&B. LIVEllo non elevatissimo 1.43: Splendida l’interpretazione di Amore Fermati di Fiorello 1,39: L’omaggio di Fiorello a Fred Bongusto, scomparso da poco 1.37: Grande ovazione dell’Ariston per Fiorello, autentico mattatore del Festival 1.33: Fiorello imita Morgan e Bugo in chiusura del suo monologo, che si chiude con un lento con Amadeus 1.28: ... oasport

trash_italiano : - Malgioglio in prima fila - Il coro di Elettra costretto a cantare Elettra, Elettra Lamborghini - Bugo che abbando… - fanpage : #Sanremo20, Fiorello contro Selvaggia Lucarelli 'Non sapevo pubblicasse il mio sfogo' #TizianoFerro - SIAE_Official : ????La #musica live in Italia apre il 2020 con il trionfo di @gazzelledaje ed il grande successo di @renatozer0, che… -