La doppietta di Power evita il ko alla Virtus Goti: 2 a 2 col Campania Felix (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLusciano (Ce) – Nella ventunesima giornata di campionato la Virtus Goti è ospite del Campania Felix a Lusciano; scontro diretto in chiave play-out che finisce in parità così come l’andata; le due reti sannite portano la firma di Power. Dopo un solo minuto dal fischio iniziale, il Campania passa in vantaggio con Mazza che anticipa Sepe e di testa trafigge Stanzione; ma dopo soli 4 minuti pareggiano i conti i saticulani con Power che, servito con un cross da Amed, calcia alle spalle di Marigliano. La gara è molto combattuta, Rea e compagni guadagnano terreno di gioco minuto dopo minuto: azione pericolosa a fine primo tempo con Angelino che non inquadra bene la porta. Finisce la prima frazione di gioco in parità. Nella ripresa al 10′ arriva il gol dell’ex Orefice che sull’out di sinistra riceve il pallone e porta i suoi compagni ... anteprima24

lewmilton : E INVECE NO DOPPIETTA THE POWER BUONANOTTE A TUTTI SANREMO 2020 È SALVO #Sanremo2020 -