È Diodato con “Fai Rumore” il Vincitore di Sanremo 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) È stata una battaglia dura e combattuta fino all’ultimo minuto di televoto quella che si è svolta ieri sera. Però, il Vincitore della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 è solo uno: Diodato. La sua canzone “Fai rumore” è risultata la migliore in gara. Subito dopo di lui, si sono classificati Francesco Gabbani con “Viceversa” al secondo posto e i Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Starr” al terzo. Così, si è conclusa la prima edizione condotta da Amadeus, che ha visto la partecipazione di Fiorello e un ospite fisso d’eccezione, Tiziano Ferro. Un Festival che si è caratterizzato per gli innumerevoli colpi di scena (Achille Lauro e le sua lotta contro la misoginia, il micro twerk di Elettra Lamborghini, la squalifica di Bugo e Morgan, solo per fare qualche esempio) e che inevitabilmente passerà alla storia. La ... youreduaction

SanremoRai : Vince la 70^ edizione del Festival di Sanremo #Diodato con #FaiRumore ?? @DiodatoMusic @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay… - stanzaselvaggia : Comunque ragazzi, ho già avvisato il mio fidanzato che se non vince Diodato stasera alle due vado via di casa e mi… - FranAltomare : Allora. Gli unici due con fattore Eurovision sono Achille Lauro ed Elodie. Ora, tanto carino Diodato ma per favore: RAGIONATE. #Sanremo2020 -