Donna muore in montagna. Oggi 3 vittime

Donna scivolata durante il rientro al Rifugio Battisti alla Gazza del Monte Plische, nel Vicentino, ma non c'è stato nulla da fare: il corpo senza vita è stato recuperato dalla eliambulanza Treviso Emergenza. Si tratta del terzo incidente mortale della giornata in montagna; le altre vittime sono un escursionista scivolato sul ghiaccio sul monte Cipolla nel Reggiano e una scialpinista precipitata per 300 metri mentre stava salendo sulla vetta del monte Frisson,nel Cuneese.(Di lunedì 10 febbraio 2020)

