Diodato piange per la vittoria a Sanremo: “La dedico a Taranto, la mia città” (Di domenica 9 febbraio 2020) Il vincitore della 70esima edizione del Festival di Sanremo rilascia le prime dichiarazioni dopo l'annuncio del suo trionfo: "Sin dal primo giorno mi sono sentito accolto con un calore che non mi aspettavo". Dedica la vittoria ai suoi cari e alla sua famiglia, ma soprattutto alla sua città natale, spesso al centro delle cronache per fatti non proprio gioviali. fanpage

sary_falaschi : RT @martadelsignore: Bravo Diodato, vittoria meritata e canzone davvero bellissima. Ma come mi piange il cuore per il mio pupillo Gabbani… -