Boga moto perpetuo, regala la vittoria al Sassuolo contro la Spal (1-2) (Di domenica 9 febbraio 2020) A Ferrara passano in vantaggio i padroni di casa con Bonifazi, nella ripresa il Sassuolo trova il pareggio con Caputo per un calcio di rigore concesso per atterramento di Boga da parte di Tomovic. Il palo di Murgia strozza l'urlo in gola ai tifosi della Spal poi la gara viene decisa da una prodezza di Berardi e dell'ivoriano. fanpage

