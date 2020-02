Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 10 al 14 febbraio 2020: colpo di scena per Arianna (Di domenica 9 febbraio 2020) Nelle puntate dal 10 al 14 febbraio 2020 della soap opera Un Posto al sole vedremo Arianna fare un passo che la porterà fuori strada. Ebbene la donna aveva di recente ritrovato il legame perso con il suo compagno, al punto da convincersi di aver perso troppo tempo a non riconoscerlo. Ora che le cose sembravano andare alla grande con Andrea, Arianna farà qualcosa di cui si pentirà amaramente. Ebbene finirà per baciare Samuel. Un attimo prima lo ringrazierà, un attimo dopo si ritroverà senza accorgersene tra le sue braccia. Un momento istantaneo che però le sembrerà infinito. Il dramma è che Arianna realizzerà così di essere sempre attratta da Samuel, ma allora che cosa prova veramente per Andrea? Che cosa succederà subito dopo tra lei e Samuel, ma soprattutto che cosa ne sarà della sua ritrovata conciliazione con il suo amato? Questo e altro ancora nelle puntate di questa ... anticipazioni

