VIDEO Roger Federer batte Rafael Nadal nell’esibizione a Città del Capo: gli highlights della sfida (Di sabato 8 febbraio 2020) Un match molto particolare quello che è andato in scena a Città del Capo (Sudafrica) tra lo svizzero Roger Federer e lo spagnolo Rafael Nadal. L’eterno confronto del mondo del tennis aveva uno scopo nobile: destinare fondi in favore dei progetti della Fondazione di Federer impegnata ad aiutare i più disagiati. Un match d’esibizione che ha regalato spettacolo, colpi d’alta scuola e ha premiato l’elvetico, vincitore in tre set davanti a un pubblico incredibile (51.954 spettatori). Di seguito gli highlights: VIDEO Roger Federer batte Rafael Nadal nell’esibizione a Città del Capo: gli highlights della sfida CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ... oasport

rubio_chef : Sanremo: discorsi retorici scritti da zappe e dove trovarli. L’unico che avrebbe potuto alzare il livello dell’infi… - Pietro__Bruno : RT @MarcoUT10: Bds libertà, giustizia e uguaglianza per la Palestina. Roger Waters sei un MITO ? Sanremo, Roger Waters e il video sparito:… - OA_Sport : VIDEO Roger Federer batte Rafael Nadal nell’esibizione a Città del Capo: gli highlights della sfida -