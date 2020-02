Verona, Pazzini: «Tutti si meritivano un’impresa del genere» (Di domenica 9 febbraio 2020) Verona, Gianpaolo Pazzini esulta dopo la vittoria sulla Juventus: ecco le parole dell’attaccante decisivo con il suo rigore Gianpaolo Pazzini è al settimo cielo dopo la vittoria sulla Juve. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN. Pazzini – «Basta vivere questi momenti, vedere uno stadio così. Stasera Tutti si meritavano un’impresa del genere. Questa squadra merita davvero dei complimenti enormi. Penso che nemmeno Juric potesse pensare una cosa del genere. È stata una cosa cresciuta settimana dopo settimana. È bello sognare, ci meritavamo Tutti un’annata del genere, sono felicissimo. Io capocannoniere? Si è creato un bel gruppo, anche chi gioca poco ci dà una mano e questo è fondamentale». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

