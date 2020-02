Uomini e Donne, il dramma di Diana Caruso: “Ho avuto un tumore” (Di sabato 8 febbraio 2020) Diana Caruso di Uomini e Donne Over: “Da giovane ho avuto un tumore” Tra le dame del parterre del Trono Over di Uomini e Donne c’è una rossa scintilla che infiamma il desiderio degli Uomini: si chiama Diana Caruso, 38 anni, di Catania, che in un’intervista rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine ha svelato un suo dramma giovanile: “Ho avuto un tumore al seno, preso in tempo grazie alla prevenzione e ai controllo semestrali. La prevenzione salva davvero la vita”. Sarà anche per questo che considera la vita un dono di Dio; Diana Caruso si occupa da dieci anni di volontariato e parte con il treno bianco di Lourdes dove va per dare sostegno ai ragazzi disabili. Va anche negli hospice per assistere i malati terminali. Uomini e Donne Over, Diana Caruso: “Ho attraversato un momento difficile” “Ho attraversato un momento ... lanostratv

stanzaselvaggia : Leggo che la madre della Leotta è indignata per le critiche delle donne alla figlia, dicendo che le donne sono le p… - Quirinale : #Mattarella: #Padova Capitale europea del Volontariato. Si tratta di un prestigioso riconoscimento alla città, alla… - matteosalvinimi : Percepiva il reddito di cittadinanza e nel frattempo spacciava morte. Che schifo. Complimenti alle donne e agli uom… -