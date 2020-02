Studente in alternanza scuola-lavoro ferito gravemente: «Manodopera senza diritti e sicurezza» (Di sabato 8 febbraio 2020) Era la mattina del 6 febbraio quando un diciassettenne di Genola, nel Cuneese, è rimasto gravemente ferito in un’azienda locale di trattori e macchine agricole, dove era impegnato come stagista nell’ambito delle iniziative previste dall’alternanza scuola-lavoro. Il giovane, Studente della scuola di formazione professionale Afp di Verzuolo, è rimasto schiacciato da un cancello che si trova sul retro dello stabilimento. Sulle cause del cedimento indagano ora lo Spresal (il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) e i carabinieri di Savigliano, al lavoro per chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Il ragazzo è stato immediatamente ricoverato all’Ospedale Molinette di Torino. Le sue condizioni, apparse gravi in un primo momento, sarebbero ora in lento miglioramento. L’incidente però pone nuovi interrogativi sul ... open.online

