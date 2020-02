Schianto all'alba il giorno del compleanno: morti due trentenni, in coma l'amico al volante (Di sabato 8 febbraio 2020) É gravissimo, ricoverato all'Umberto I il ragazzo che guidava l'auto che si è scontrata stamattina con un mezzo pesante sulla Casilina. Ha 30 anni e li compie oggi che è... ilmessaggero

casertafocus : TRAGEDIA SULLA VARIANTE – Schianto all’altezza dell’uscita di San Prisco, muoiono un 19enne e un 24enne - JohnOverhill : @scenarieconomic Il popolo non vuole sentire, il popolo non vuole pensare. Ci deve essere chi lo fa per loro. Tutto… - theotolstoj : l'atleta tende i tendini il terrorista pregusta le quaranta vergini sa che le merita finita la predica ha già decis… -