Sanremo, il racconto choc dei testimoni: "Morgan e Bugo si sono presi a morsi e sputi" - (Di sabato 8 febbraio 2020) Serena Pizzi Ora i testimoni oculari raccontano cosa è successo davvero fra Morgan e Bugo prima della loro squalifica da Sanremo Lo scontro fra Tiziano Ferro e Fiorello ormai è acqua passata. In queste ore tiene banco la squalifica - con tanto di abbandono del palco - di Morgan e Bugo. Tutto è partito nel corso della terza serata. I due si sono esibiti nella cover di Endrigo. Ma, ad insaputa di Morgan, durante la performance, Bugo ha preso il microfono e, senza badare a quello che era previsto e concordato anche con la regia, "va davanti e canta tutta la canzone, non solo il pezzo che doveva cantare lui, fa la strofa e il ritornello". "Come quei dilettanti che vogliono andare avanti - ci spiega Morgan - a tutti per farsi notare e fare i protagonisti. È stato un gesto di sfida nei miei confronti, un affronto che ha fatto a me". Così l'artista si è studiato (e preparato) la ... ilgiornale

