Sanremo 2020: Ghali cade dalle scale dell’Ariston… ma era una controfigura! VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) Nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2020 – quella di venerdì 7 febbraio – la ricca carrellata di ospiti ha visto la partecipazione di Dua Lipa, di Gianna Nannini, di Tony Renis e persino del rapper Ghali. Il 26enne milanese ha posto agli spettatori del Teatro Ariston un medley dei suoi ultimi successi ed ha presentato anche il suo nuovo brano inedito, “Good Times”. Ma a lasciare “emozionato” il pubblico non è stata tanto la compilation di brani presentati nella lunga diretta di Rai Uno ma l’ingresso in scena del rapper. Annunciato da Amadeus, il giovane si è presentato in cima alle scale e percorrendole è inciampato. È rotolato lungo tutte le scale fino a crollare disteso sul palco. Urla di paura nella platea del Festival. Eppure qualcosa non quadrava… Sanremo 2020: Ghali cade dalle scale… ma era una ... ultimenotizieflash

