Ragazza fa un piercing al naso e non sente più le gambe, resta paralizzata (Di sabato 8 febbraio 2020) Una Ragazza di soli 21 anni, Layane Dias sta vivendo un momento molto difficile della sua vita. La Ragazza aveva fatto un piercing al naso e in quel frangente aveva molto sanguinato. Dopo un po’ di tempo, una mattina ha iniziato ad accusare dei dolori molto forti alle gambe e dopo poche ore non aveva più la sensibilità fino a non sentirle più. Si è recata dai medici che le hanno detto che era stata aggredita da un batterio , il Staphylococcus aureus. La Ragazza ha raccontato così: “Mi ha chiesto se avevo una ferita al naso, quel tipo di infezione si genera solitamente nelle narici. Gli ho spiegato che il mese precedente avevo fatto un piercing e che mentre lo avevo fatto era uscito del sangue”. La Ragazza è stata sottoposta ad un’operazione d’urgenza durante la quale il chirurgo ha potuto vedere che aveva 500 millilitri di pus tra alcune vertebre. Il pus , ... baritalianews

