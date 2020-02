Puglia: Musumeci, ‘Fitto candidato? Dico solo che il centrodestra unito vince’ (Di sabato 8 febbraio 2020) Palermo, 8 feb. (Adnkronos) – Raffaele Fitto candidato del centrodestra in Puglia? “Con Fitto siamo amici, è stato apprezzato come governatore, operava in un contesto politico diverso rispetto a quello attuale. Io credo che il governatore di una regione vasta debba aprire un rapporto diretto con l’elettorato. Sente ogni giorno il fiato della gente sulla nuca, è diverso dal fare il parlamentare. Chi sa stare accanto alla gente è vincente”. Ne è convinto il Governatore siciliano Nello Musumeci interpellato da Maria Latella su Sky. “Se poi ha alle spalle una coalizione che parla un solo linguaggio e che si muove sulla stessa strada il risultato è quasi assicurato”. “Io non ho nessun potere per dire a Salvini cosa fare, Dico solo che il centrodestra quando è unito vince – dice – un centrodestra unito è un valore, per chi non ci ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Puglia: Musumeci, 'Fitto candidato? Dico solo che il centrodestra unito vince'... -