Pentathlon, Campionati italiani 2020: Alice Sotero centra il titolo davanti a Micheli e Mercuri (Di domenica 9 febbraio 2020) Alice Sotero si è aggiudicata il titolo italiano di Pentathlon moderno 2020 nella gara senior disputata a Roma. Dopo la prova di scherma disputata ieri, l’atleta delle Fiamme Azzurre ha preceduto Elena Micheli e Maria Beatrice Mercuri. Francesca Tognetti, Carabinieri, aveva chiuso in vetta la gara di scherma con 36 stoccate vincenti e 280 punti, davanti proprio ad Alice Sotero e ad Emma Rinaudo rispettivamente con 270 e 260 punti. Grazie alla prova di nuoto, Alice Sotero passa a condurre grazie al miglior tempo di 2:13.76 con Tognetti e Micheli all’inseguimento. Si passa, quindi, alla prova di equitazione che, tuttavia, non cambia le carte in tavola. Alice Sotero non sbaglia, realizza il percorso netto e mette in tasca altri 297 punti, quindi Tognetti con 296 mentre Elena Micheli ne conquista 289. Il laser run conferma il trionfo di Alice Sotero, che conclude la prova con 1368 ... oasport

