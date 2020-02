Meteo MILANO: torna il GRIGIORE e si attenua il freddo notturno (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Meteo su MILANO vedrà schiarite prevalenti sabato, mentre poi andremo verso una domenica decisamente più nuvolosa. Ci sarà variabilità anche ad inizio settimana, con temperature che si mitigheranno soprattutto di notte. Sabato 8: poco nuvoloso. Temperatura da -1°C a 9°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Est 4 Km/h, raffiche 13 Km/h. Zero Termico: circa 1300 metri. Domenica 9: nuvoloso. Temperatura da -1°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord-Ovest 2 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri. Lunedì 10: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord/Nord-Est 5 Km/h, raffiche 34 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Martedì 11: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 14°C. ... meteogiornale

