Massimo Ghini: “Ancora non mi va giù” (Di sabato 8 febbraio 2020) Questo articolo Massimo Ghini: “Ancora non mi va giù” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Massimo Ghini sarà ospite sul palco del Festival di Sanremo 2020 per presentare il nuovo film di Fausto Brizzi con tutto il cast. La mia banda suona il Pop è il titolo del nuovo film di Fausto Brizzi che stasera sarà presentato da tutto il cast degli attori sul palco de Festival di Sanremo 2020, … youmovies

chetempochefa : ?? Domani a #CTCF: ??Amadeus ??@pfavino, @ClaudSantamaria, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, @MarroneEmma ?? Luc… - CrewBrownOF : RT @chetempochefa: ?? Domani a #CTCF: ??Amadeus ??@pfavino, @ClaudSantamaria, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, @MarroneEmma ?? Luciana… - GAlf02 : RT @chetempochefa: ?? Domani a #CTCF: ??Amadeus ??@pfavino, @ClaudSantamaria, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, @MarroneEmma ?? Luciana… -