Golf, Nick Taylor comanda il field all’AT&T Pebble Beach Pro-Am. Jason Day e Phil Mickelson a caccia (Di sabato 8 febbraio 2020) Continua la marcia trionfale del canadese Nick Taylor che mantiene il comando dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am dopo il venerdì ed entra nel weekend nella migliore delle posizioni. In California il trentunenne nativo di Winnipeg ha sauto trovare il birdie in quattro delle ultime cinque buche per raggiungere il -14 complessivo che gli vale la testa della leaderboard con due colpi di vantaggio sull’australiano Jason Day. Dopo aver eguagliato il suo miglior giro della carriera giovedì con il 63, Taylor va dunque ora a cacciare la storia cercando di resistere in prima posizione fino a domenica e conseguire un successo wire to wire che sul PGA Tour è già accaduto solamente due volte: nel 2019 con Nate Lashley al Rocket Mortgage Classic che l’anno scorso dove a vincere fu l’ex numero 1 al mondo Brooks Kopeka che ci riusciì addirittura in un Major, in occasione del PGA ... oasport

