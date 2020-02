Georgina Rodriguez, compenso di Sanremo in beneficenza: ecco quanto (Di sabato 8 febbraio 2020) Georgina Rodriguez ha deciso di devolvere il proprio cachet in beneficenza: lady Ronaldo segue la scia di Tiziano Ferro e Rula Jebreal, che hanno destinato a opere di beneficenza il proprio ingaggio. Nel caso della Rodriguez, si tratta di 140 mila euro.Georgina Rodriguez: 140mila euro all’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di TorinoLa compagna di Cristiano Ronaldo dovrebbe aver decisio di destinare il proprio ingaggio di Sanremo all’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino. Tra l’altro, una decisione che viene presa senza metterla alla ribalta, come è doveroso in questi casi.Una risposta netta a coloro che sembravano aver preso di mira lady CR7, dicendo che non meritasse tutti quei soldi. L'articolo Georgina Rodriguez, compenso di Sanremo in beneficenza: ecco quanto proviene da Italia Sera. italiasera

