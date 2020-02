Fiorello: «I vertici Rai ci hanno chiesto di fare il Sanremo bis, la risposta la daremo a fine finale: la settimana prossima» (Di sabato 8 febbraio 2020) Fiorello è subito salito sul palco di Sanremo 2020 e immediatamente ha fatto show. Ha iniziato il suo monologo dando una notizia importantissima: i vertici Rai, a quanto pare, hanno proposto ad Amadeus e a Fiorello di fare un Sanremo-bis. «Abbiamo deciso che la risposta la daremo al termine della finale, ovvero la settimana prossima». Poi, ha introdotto Amadeus che, in seguito alla sconfitta in una scommessa sugli ascolti, è salito sul palco con la parrucca di Maria De Filippi. Secondo Fiorello, il conduttore assomiglia a Montezemolo ossigenato. LEGGI ANCHE > Sanremo 2020, la finale: segui il LIVE su Giornalettismo Fiorello monologo della finale: «Salvini e Zingaretti dove siete?» Fiorello ha fatto un siparietto con Amadeus, non senza aver ricordato che, nel corso del Festival di Sanremo 2020, sembra essere scomparso qualsiasi argomento nell’agenda del dibattito ... giornalettismo

