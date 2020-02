Falce e martello sulla lapide vittime Foibe. Oggi sit in Forza Nuova (Di sabato 8 febbraio 2020) Oggi Forza Nuova si ritrova per non dimenticare l’eccidio di italiani ad opera di Tito. Nella notte profanata la lapide delle vittime delle Foibe. Si prevede una giornata ‘calda’ a Casale Monferrato. Lunedì 10 il ricordo delle vittime di uno degli eccidi più spaventosi della storia. Oggi Forza Nuova si riunisce a Casale Monferrato (Alessandria) … L'articolo Falce e martello sulla lapide vittime Foibe. Oggi sit in Forza Nuova proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

