Champions League, Rocchi nei guai: l’Uefa dà ragione all’Ajax, chiesto all’arbitro un super risarcimento (Di sabato 8 febbraio 2020) Gianluca Rocchi ha sbagliato durante il match di Champions League Chelsea-Ajax. La conferma è arrivata direttamente dalla Uefa, l’episodio fa riferimento alla partita del 5 novembre scorso allo Stamford Bridge, all’andata la squadra di Lampard aveva acciuffato la vittoria nel finale grazie ad una rete di Batshuayi. Due settimane dopo la sfida si ripete, prima l’autorete di Abraham, pochi minuti dopo arriva il pareggio Blues con Jorginho, poi il distacco dei Lancieri di tre reti e infine la rimonta per un incredibile 4-4 finale. Nei giorni successivi clamorose proteste degli olandesi per un episodio arbitrale come racconta il Telegraaf, la Union of European Football Associations avrebbe confermato che il direttore di gara Gianluca Rocchi avrebbe commesso l’errore. Nel mirino il rosso a Blind, non c’è motivo di discussione sulla decisione, Rocchi però sul fallo del ... calcioweb.eu

osmanijp5 : Che piacere e che onore conoscere uno dei più forti calciatori di tutti tempi !! UN PO’ DI CHAMPIONS LEAGUE NE ABBI… - francescocosta : Esordio assoluto direttamente in zona Champions League. Qui è notte fonda ma vado a dormire sorridendo. E c’è pure… - juventusfc : Campionato ?? Coppa Italia ???? Champions League ?? Inzia il nostro super febbraio: che partita state aspettando di p… -