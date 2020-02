Basket, Serie A 2019-2020: la Fortitudo batte la Virtus Roma, ma nel finale rischia una clamorosa rimonta (Di sabato 8 febbraio 2020) Buona partenza della Virtus Roma che con Alibegovic e Kyzlink va avanti 2-6 in apertura, ma poi la Fortitudo alza subito il ritmo. A dare la sveglia è la tripla di Aradori, ma sono i punti di Robertson a mettere un parziale di 10-0 che ribalta tutto e manda i padroni di casa in vantaggio. La squadra di Bologna allunga fino al +9 sul 17-8, ma negli ultimi minuti la Virtus riesce a riprendere il timone del match con gli otto punti totali di Alibegovic che fa chiudere il primo quarto sul 22-18 per la Fortitudo. E anche il secondo quarto inizia con la Virtus Roma sugli scudi, con tre canestri che riportano il punteggio in perfetta parità sul 25-25 al terzo minuto del parziale. Dyson porta addirittura avanti gli ospiti, ma segue una tripla di Mancinelli che riporta in vantaggio la Fortitudo. Un gioco da tre per Alibegovic ribalta subito il punteggio. ed è lo stesso giocatore a dare il +3 ... oasport

