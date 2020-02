Una “incomprensione” tra Google Orologio e Spotify rende le sveglie un po’ più traumatiche (Di venerdì 7 febbraio 2020) L'anno scorso Google Orologio ha introdotto la possibilità di impostare come tono di allarme la musica di Spotify, YouTube Music o Pandora L'articolo Una “incomprensione” tra Google Orologio e Spotify rende le sveglie un po’ più traumatiche proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

dolcenera2017 : #FestivalDiSanremo io adoro sia Fiorello che Tiziano e mi dispiace tanto per questa incomprensione..basterebbe guar… - CiaobyDany : @Ophyucus L'avevo vista come un 'il diamante, pur essendo prezioso, se gettato nel fango scompare alla vista e dive… - leomaio85 : @torminho Chiedere un chiarimento per l incomprensione senza abbandonare no eh... Potrei pansare che è una scusa! -