Twitter down oggi: difficoltà ad aggiornare il feed e pubblicare i post (Di venerdì 7 febbraio 2020) Diversi siti di monitoraggio hanno segnalato che nella serata di venerdì 7 febbraio 2020 si sta verificando un Twitter down. Diversi utenti hanno riscontrato problemi a vedersi accettare i propri post e a caricare il feed. Malfunzionamento anche in Italia durante la diretta della quarta puntata del Festival di Sanremo, i cui appassionati sono soliti commentare proprio su Twitter quanto succede all’Ariston. notizie

PrimeVideoIT : Twitter down durante #sanremo2020 e noi così. - cleytu : man down no vt rompompompom hahahahahah amo #bbb20 - stayfuckingaway : RT @idajo94: Il twitter down è stato sicuro opera del marito di Tiziano Ferro raga #Sanremo2020 -