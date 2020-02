Treno deragliato a Lodi, indagati cinque operai (Di sabato 8 febbraio 2020) I cinque operai intervenuti l'altra notte sullo svincolo in corrispondenza de quale si è verificato il deragliamento del Treno Frecciarossa che ha causato due morti e 31 feriti sono stati iscritti nel Registro degli indagati della Procura di Lodi. tg24.sky

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - FratellidItaIia : Non sappiamo ancora le dinamiche, ma le immagini che ci arrivano del treno #frecciarossa deragliato in provincia di… -