Svizzera, incidente sulla seggiovia del Fronalpstock: 4 i feriti gravi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tragico incidente intorno alle ore 22 di giovedì 6 febbraio nella località sciistica Svizzera di Stoos, nel cantone di Svitto in Svizzera. Una delle cabine della seggiovia del Fronalpstock si è staccata precipitando per 10 metri. Quattro le persone rimaste ferite in maniera grave, di cui due in pericolo di vita: il gruppo stava viaggiando con un agita organizzata dalla Lindt. Svizzera, incidente sulla seggiovia del Fronalpstock: 4 i feriti gravi LEGGI ANCHE> L’errore umano e «l’evento anomalo risolto» segnalato prima dell’incidente del Frecciarossa Secondo le prime ricostruzioni, la cabina, che si trovava nella parte alta del pendio e stava per discendere, avrebbe urtato un cavo utilizzato da un gatto delle nevi che stava ripulendo le piste, e sarebbe precipitata per circa una decina di metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di giovedì sera. Le quattro persone ferite ... giornalettismo

