Stasera in tv venerdì 7 febbraio, cosa va in onda oltre Sanremo 2020: film, serie e attualità (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tanti film e serie televisive Stasera in tv. Se cercate l’alternativa a Sanremo 2020, anche venerdì 7 febbraio c’è un ampio menu di scelte. Dal finale di The New Pope all'horror psicologico Madre! in prima visione, ecco una guida tv in cui potete orientarvi.filmL'alternativa alla kermesse sanremese inizia su Rai3: alle ore 21:20 c'è la commedia Si muore tutti democristiani. I protagonisti sono tre amici con idee politiche di sinistra che ricevono una proposta economica che potrebbe far avverare i loro sogni. Peccato che la faccenda abbia dei risvolti poco etici. Su Italia1, alle ore 21:20, c'è l'horror psicologico Madre! in prima visione assoluta. Javier Bardem e Jennifer Lawrence sono una coppia affiatata che un giorno accoglie in casa due ospiti inattesi. La loro vita si trasforma in un incubo infernale. Rai4 (ore 21:20) propone il film Crank che segue le vicende di un killer, ... optimaitalia

