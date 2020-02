Serena Enardu in lacrime tra le braccia di Pago: ‘Sono stata superficiale’ (Di venerdì 7 febbraio 2020) Serena Enardu è scoppiata a piangere tra le braccia di Pago nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista ha detto alcune cose su quello che è successo tra loro GF Vip, Serena scoppia a piangere: ‘Sono stata superficiale’ Serena e Pago stanno cercando di ricostruire la loro storia d’amore. Se vi ricordate bene, la coppia aveva partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip e in quell’occasione si sono lasciati dopo sette anni di convivenza. Serena, infatti, si era avvicinata molto ad Alessandro Graziani, tentatore del villaggio, e poi ha confessato a Pago di non amarlo più. Invece, qualche mese dopo ha cercato di riconquistarlo, pur facendo dei gesti equivoci nei confronti dell’ex tentatore. Adesso Serena è una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Prima la produzione aveva chiesto al pubblico la possibilità di farla rimanere ... kontrokultura

KontroKulturaa : Serena Enardu in lacrime tra le braccia di Pago: 'Sono stata superficiale' - - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Barbara D’Urso contro Serena Enardu, la frecciatina - SmorfiaDigitale : GfVip, la famiglia di Pago furiosa contro Serena Enardu: cos lo rovina -