Sanremo 2020, la gag tra Amadeus e Francesca Sofia Novello: “Non oltrepassare questa linea” (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020, la gag tra Amadeus e Francesca Sofia Novello: “Non oltrepassare questa linea” Dopo le polemiche che hanno caratterizzato la vigilia di questo Festival di Sanremo, oggi, 7 febbraio 2020, Francesca Sofia Novello, la compagna di Valentino Rossi, ha calcato il palco dell’Ariston per affiancare Amadeus nella conduzione della quarta serata. Inevitabili i riferimenti al “passo indietro” che tanto hanno fatto discutere per il presunto sessismo del conduttore di questa settantesima edizione. Così quando la giovane modella è apparsa in cima alla scalinata dell’Ariston, Amadeus ha preferito affrontare l’argomento con l’arma dell’ironia. TUTTE LE NOTIZIE SU Sanremo Così, con in mano una bomboletta spray, il conduttore ha tracciato una linea bianca sul palco invitando la fidanzata di Valentino Rossi a non indietreggiare mai. Per chi ... tpi

