Previsioni Meteo, la tendenza per la seconda metà di Febbraio: torna il Super Anticiclone, sarà subito Primavera (Di venerdì 7 febbraio 2020) Previsioni Meteo – Non sembrano avere fine, in questo inverno, la forza e la persistenza del flusso subtropicale e la sua attitudine a spingersi, talora anche con veemenza, alle latitudini auropee. Ha buon gioco, quest’anno, la figura anticiclonica stabilizzante verso il vecchio continente essendo impostato, l’asse del Vortice Polare, con prevalenza verso il continente americano, nelle sue fasi di maggiore ellitticità o, in alternativa, con assetto più compatto in sede polare. Insomma, salvo temporanei strappi sotto forma di brevi e veloci ondulazioni, un inverno, sino a ora, nettamente egemonizzato dalla figura di alta pressione. Per di più, non si vede via d’uscita, perlomeno significativa, nel corso dei prossimi 15 giorni. Salvo un altro strappo nordatlantico possibile per qualche breve fase intorno a metà mese, con un paio di giorni di tempo più instabile e ... meteoweb.eu

