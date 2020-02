Patrick Dempsey in Ways & Means, la nuova serie tv di Nina Tassler (Di venerdì 7 febbraio 2020) L'attore diventato celebre per il suo ruolo in Grey's Anatomy tornerà in tv per la CBS con un dramma politico. Patrick Dempsey torna a recitare in una serie tv grazie a Ways & Means, il nuovo progetto di drama politico ordinato da CBS. Dempsey avrà il ruolo da protagonista e sarà anche produttore esecutivo, mentre al timone dello show c'è Nina Tassler, per undici anni a capo della sezione Entertainment di CBS, fino al 2015, e ora all'opera sul primo pilot approvato dall'azienda che un tempo dirigeva. Per Dempsey si tratta del primo ruolo ricorrente dai gloriosi giorni di Grey's Anatomy, una grande occasione per rimettersi in pista dopo la partecipazione alla miniserie The Truth About the Harry Quebert Affair ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Patrick Dempsey in Ways & Means, la nuova serie tv di Nina Tassler - papeluccio : @Princessofia110 Una Aurora con la stessa parlantina che ha Cenerentola nel film con Patrick Dempsey. Però che carina che è! - LaZebraAPuah : I momenti più belli della seconda serata del Festival di Sanremo sono stati l'esibizione dei Rolling Stones insieme… -