Pallanuoto, A2 femminile: le Ach Girls attendono i Castelli Romani (Di venerdì 7 febbraio 2020) Pallanuoto: Le ragazze Ach Girls tornano in acqua domenica prossima 9 febbraio a Cava de’ Tirreni per affrontare i Castelli Romani. Ferme ai box domenica scorsa per il rinvio della partita di Catania contro la Brizz, le Ach Girls tornano in acqua domenica prossima a Cava de’ Tirreni per affrontare i Castelli Romani. Ingresso gratuito, arbitro Lepre, fischio d’inizio alle ore 16 e pronostico che pende abbondantemente dalla parte della Carpisa Yamamay Acquachiara. Oltra ad essere una neopromossa, e dunque provvista di un’esperien za inferiore a quella delle ragazze di Barbara Damiani, la formazione laziale nelle prime due giornate di campionato ha perso entrambi gli incontri disputati: 20-6 in casa dell’F&D H20, 4-10 davanti al proprio pubblico contro Torre del Grifo. “Sulla carta sembrerebbe un incontro alla nostra portata – commenta Barbara ... 2anews

RivieraSportit : Pallanuoto, Serie A2 femminile. Rari Nantes Imperia, è derby ligure alla 'Sciorba' contro la Locatelli - AGR_web : Pallanuoto, Lifebrain SiS Roma impegnata a Trieste Riparte il massimo campionato di pallanuoto femminile. Trasferta… - PantheonVerona : Sabato 8 febbraio alle 19.30 la Css, in casa, affronterà il Bogliasco. Sulla situazione della squadra in campionato… -