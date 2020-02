Omicidio Elisa Rattazzi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sette colpi di pistola calibro nove spezzano la vita di Elisa Beatrice Rattazzi, mamma di due bimbi, il 20 maggio del 2008. A spararle, l'ex marito Raffaele Cesarano che subito dopo fa fuoco contro l'amico Giuseppe, evirandolo. Voleva punirli per la loro presunta relazione. Raffaele Cesarano, guardia giurata, è stato condannato a 18 anni. Pochi giorni prima della tragedia la Prefettura gli aveva ridato l'arma precedentemente sequestrata per violenze domestiche perché 'non pericoloso'. fanpage

