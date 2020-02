Oliviero Toscani: «Ora sono libero. Non ho fatto cadere il Ponte Morandi, come scrivono sui social» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo 24 ore di silenzio, Oliviero Toscani è tornato a parlare. Ora lo fa da uomo libero. libero da quel contratto di collaborazione con il gruppo Benetton che, leggendo le sue dichiarazioni, non lo faceva sentire indipendente in quello che diceva e faceva. Il fotografo milanese non curerà più le pubblicità del noto marchio di abbigliamento che porta il nome della famiglia che è anche azionista di Atlantia che gestisce Autostrade per l’Italia. E proprio questo legame ha portato a tutto quel che è accaduto nei giorni scorsi dopo le sue avventate dichiarazioni sul Ponte Morandi e le vittime. LEGGI ANCHE > I familiari delle vittime del Morandi contro Oliviero Toscani che aveva detto «a chi interessa se cade un Ponte» «Mi sono liberato della responsabilità di Autostrade allontanandomi dai Benetton – ha detto Oliviero Toscani all’AdnKronos -. Io ero lì per fare altre cose ... giornalettismo

NicolaPorro : Nella bufera di indignazioni, dissociazioni e prese di distanza dalle parole di Oliviero #Toscani sul #PonteMorandi… - FratellidItaIia : 'A chi interessa che caschi un ponte?'. #ANoInteressa! Ecco le agghiaccianti le parole con cui Oliviero #Toscani p… - GiovanniToti : Silenzio dal #Pd sulla vicenda di Oliviero Toscani, cosa aspettano a condannare le sue parole su #PonteMorandi? Chi… -